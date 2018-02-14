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Tarihin en büyük halka arzında Rus hamlesi

14.02.2018 - 15:34

Rusya'nın Çin ile ortak fonu aracılığıyla Aramco arzına katılabileceği belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun CEO’su Kirill Dmitriev, Rus bankaları ileRusya-Çin Ortak Yatırım Fonu’nun Saudi Aramco halka arzına yatırım yapmak için istekli olduklarını söyledi. Riyad’da konuşan Dmitriev, "Rusya’dan, Çin’den Aramco halka arzına yönelik ciddi ilgi söz konusu" dedi.

Suudi Arabistan Saudi Aramco’nun yüzde 5’ini bu yıl halka arz etmeyi planlıyor. Halka arzın rekor büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

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Günde 10 milyon varil ham petrolün üzerinde bir üretimi olan Saudi Aramco, dünyadaki tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikisini de bu şirket tek başına sağlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamasına göre Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'inin özelleştirilmesi 100 milyar dolarlık bir özelleştirme projesi anlamına geliyor. Bunun da dünyanın en büyük halka arzı olacağı ifade ediliyor. 

YILIN BAŞINDA ARZ İÇİN KRİTİK ADIM GELMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun dünyanın en büyüğü olması beklenen halka arza giden yolda 2018'in ilk günlerinde kritik bir aşamayı geçmişti.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdi.

Karar, Suudi resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi; geriye dönük olarak 2018 yılının başından itibaren geçerli olacak.

Bakanlar Kurulunun bu kapsamda doğrudan ya da dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 yıl süre tanıdığı kaydedildi. Kurulun gerektiğinde bu süreyi uzatma hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

Kararda ayrıca şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğu vurgulandı.


Etiketler

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  • Saudi Aramco
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