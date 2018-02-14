Avrupa'da sanayi üretimi 2017’de arttı

Sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla Avrupa Bölgesi'nde yüzde 0,4, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,3 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avrupa Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, 2017 yılının aralık ayında kasım ayına göre yüzde 0,4 yükselirken, 2016’nın aralık ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 5,2 artış gösterdi.

Sanayi üretimi, piyasalardaki aylık yüzde 0,1’lik azalış ve yıllık da yüzde 4,2’lik artış beklentisinin üzerinde geldi.

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28 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde ise sanayi üretimi, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ve 2016 yılının aynı ayına göre de yüzde 4,8 yükseldi. Diğer yandan, 2016 yılına kıyasla 2017 yılında ortalama sanayi üretimi Avrupa Bölgesi'nde yüzde 3 ve AB'de yüzde 3,3 artış gösterdi.

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