Sigorta sektörünü sarsacak satış

Khazanah'ın Acıbadem Sigorta'nın satışı için Barclays'e yetki verdiği belirtildi.

Malezya’nın varlık fonu Khazanah Nasional Bhd, Türkiye’deki sağlık sigortası birimini satmak için Barclays Plc’yi yetkilendirdi.

Konuya yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre Kuala Lumpur merkezli varlık fonunun iştiraki olan Avicennia Capital Sdn Bhd, Malezya’daki operasyonlarına odaklanmak için Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.’yi (Acıbadem Sigorta) satmak istiyor. Kaynaklar, Avicennia’nın bu ay sonunda potansiyel yatırımcıları davet etmeye başlayacağını ve satıştan 300 milyon dolara kadar gelir elde etmeyi beklediğini söyledi.

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Türkiye’de sigorta sektörü son on yılda aralarında Aviva Plc, Allianz SE, Cigna Corp., Achmea BV ve Sompo Holdings Inc.’in de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırımcıyı çekti. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Acıbadem Sigorta, 901 milyon lira (236 milyon dolar) ile 2017’de Allianz’ın ardından Türkiye’nin en büyük ikinci sağlık sigortası primini üreten sigorta şirketi olurken; pazar payının da yüzde 18’ine sahip oldu. Türkiye genelinde sağlık sigorta primleri geçen yıl yüzde 19 büyüyerek 5 milyar liraya yükselmişti.

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