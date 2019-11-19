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SunExpress 10 adet Boeing siparişi daha verdi

19.11.2019 - 09:17
SunExpress 10 adet Boeing siparişi daha verdi | Ekonomi Haberleri

SunExpress 10 adet Boeing, 737 MAX8 siparişi daha verdi.

THY ve Lufthansa'nın yüzde 50-50 iştiraki SunExpress, mevcut durumdaki 32 adet Boeing 737 MAX8 siparişine ek olarak, 10 adet Boeing 737 MAX8 siparişi daha verdiğini açıkladı. SunExpress'den yapılan açıklamaya göre, siparişlerin toplam liste fiyatı 1.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

THY 737 MAX krizi nedeniyle Boeing'i eleştirse de, SunExpress, 737 MAX'ın yeteneklerine ve yeniden hizmet vermesine güvendiğini ifade etti.

SunExpress CEO'su Jens Bischof, "Bunun, varlığını sürdürmek ve başarılı olmak için SunExpress açısından doğru karar olduğuna inanıyoruz. Bu uçağın ekonomisi ve ekolojik avantajları geçerli ve teyit edilmiş durumda" dedi.

Bischof, 737 MAX8 siparişi için şirket hissedarlarının desteğini aldığını söyledi.

SunExpress 2014 yılında 32 adet Boeing 737 MAX8 uçağı sipariş etti ancak henüz teslim almadı.

THY uçakların Mart ayında uçuşlarının durdurulmasından önce 75 adet 737 MAX siparişinden 12'sini teslim aldı.


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