Pegasus'un yolcu sayısı ve doluluk oranı yükseldi | Ekonomi Haberleri

Pegasus'un ekim ayında yolcu sayısı yüzde 5.3 artarken, doluluk oranı 2.1 puan yükseldi.

Pegasus'un KAP'a ekim ayı ve ocak-ekim dönemi trafik sonuçlarını açıkladı. Pegasus'un açıkladığı veriler şu şekilde:

* Yolcu sayısı Ekim'de yüzde 5.3 artışla 2.65 milyon

* Doluluk oranı Ekim'de 2.1 puan artışla yüzde 86.3

* Yolcu sayısı Ocak-Ekim'de yüzde 1.8 düşüşle 25.1 milyon

* Doluluk oranı Ocak-Ekim'de yüzde 86.1 ile bir önceki yıl aynı döneme göre yatay seyretti

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