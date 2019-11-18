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Avrupa Birliği 2.8 milyar Euro'luk antibiyotik ithal etti

18.11.2019 - 17:41
Avrupa Birliği 2.8 milyar Euro'luk antibiyotik ithal etti | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, 2018 yılında toplam 2 milyar 877 milyon avroluk antibiyotik ithalatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin 2018 yılındaki antibiyotik ithalat ve üretim verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin antibiyotik ithal ettiği ülkelerin başında İsviçre yer aldı. İsviçre, söz konusu dönemde AB'ye toplam 1 milyar 120 milyon Euroluk antibiyotik sattı.

İsviçre'yi, 660 milyon Euroyla Çin, 600 milyon Euroyla ABD, 120 milyon Euroyla Japonya, 90 milyon Euroyla Singapur ve 80 milyon Euroyla Hindistan ile Güney Kore takip etti. Böylece AB üyesi ülkeler 2018'de toplam 2 milyar 877 milyon Euroluk antibiyotik ithal etti.

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Üye ülkeler arasında en fazla antibiyotik ithalatını 710 milyon Euro ile Almanya gerçekleştirdi. Almanya'yı, 594 milyon Euroyla Hollanda, 534 milyon Euroyla İtalya, 316 milyon Euroyla Belçika, 194 milyon Euroyla İngiltere, 188 milyon Euroyla İspanya ve 135 milyon Euroyla Fransa izledi.

Söz konusu dönemde AB üyesi ülkeler toplam 2 milyar 970 milyon Euroluk antibiyotik üretimi yaparken, bunun 1 milyar 20 milyon Euroluk bölümünü İtalya gerçekleştirdi.


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