SPK'dan Ziraat Katılım Bankası'na izin

SPK Ziraat Katılım Bankası'nın yurtdışında 500 milyon dolara kadar kira sertifikası ihracına izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ziraat Katılım Bankası'nın yurtdışında 500 milyon dolara kadar kira sertifikasıyla borçlanmasına izin verdi. SPK'nın Cuma akşamı yayımlanan bültenine göre Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından ihraç edilecek kira sertifikası Ziraat Katılım Bankası tarafından kullanılacak.

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