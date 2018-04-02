KOBİ'lere nefes kredisi hacminde yüzde 50 artış hedefi

KOBİ'lere nefes kredisi hacminin bu yıl yüzde 50 artışla 7.5 milyar TL olması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bankaların katılımı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılan düşük faizli "nefes kredisi" hacminin geçen yıla gore yüzde 50 artışla 7.5 milyar lira olması hedefleniyor. Geçen yıl TOBB öncülüğünde başlayan kredide 5 milyar liralık hacim yakalanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım Cumartesi günü İzmir'de düzenlenen söz konusu kredi ile ilgili toplantıda bu yıl kredi hacminin 7.5 milyar lira olduğunu ve 6 ay geri ödemesiz bir dönem bulunacağını söyledi.

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Toplantıda verilen bilgilere göre geçen yıl aylık yüzde 0.83 faizle sunulan, bu yıl ise aylık yüzde 0.99 faiz/kâr payı ve 12 ay vade imkânı ile 2-3 ay içerisinde yaklaşık 50,000 KOBİ'nin kullanması beklenen krediye Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek.

Kredilerin yüzde 85'i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinde olacak.

Başbakan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, nefes kredisinin sadece bir kaynağa ulaşma projesi olmadığını belirterek, aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da katkı sağladığını ifade etti.

TEŞVİKLER GELECEK HAFTA AÇIKLANIYOR

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeye devam edeceğini belirterek, "Ekonomiyi soğutun diyorlar, soğuttun mu sırtındaki teri hasta olursun soğumayacak onun için bu destekleri veriyoruz. 2018 ait bugün sadece küçük bir müjde veriyorum 2018'in tedbirini, teşviklerini, aldığımız kararları önümüzdeki hafta paylaşacağız" dedi.

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