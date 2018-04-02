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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Nisan dolar fiyatları )

02.04.2018 - 09:10 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda yatay seyir hakim

Dolar kuru, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmalar sonrası nispeten sakin bir seyir yaşıyor. Dolar kuru, 3.96 seviyesinde bulunurken, Euro kuru 4.88 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar veri gündemini takip edecek.

Dolar/TL ve faiz, son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından Perşembe günü yaşanan düzeltme hareketi ile düşüş eğilimini sürdürüyor.

Cuma gününü 3.96 civarından tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.9604/3.9614 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 11.44 itibarıyla 3.9646 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.8897 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi, 89.88 seviyesin bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2330 seviyesinde...

Bankacılar Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle işlemlerin hacimsiz kaldığını, bu seyrin bugün de kısmen devam edebileceğini belirtiyorlar.

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MB'NİN ADIMI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dış piyasalarda ticaret savaşlarını izliyoruz. İçeride Başbakan Yıldırım'ın bu hafta açıklanacağını söylediği enflasyonu düşürmeyi aynı zamanda büyümeyi dengeli desteklemeyi hedefleyen paket yakından takip edilecek. TCMB'nin genişlettiği TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmeleri (NDF-Non-Deliverable Forward Contracts) adımı ise piyasanın olumsuz günlerinde mutlaka destek olacaktır" dedi.

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Merkez Bankası, haftasonu 2018 ikinci çeyreğe ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi takvimini açıkladı. Banka ilk çeyrekte bir ay vadeli ihaleleri haftada üç kez düzenlerken bu ikinci çeyrekte her güne çıkıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.52 valörde son işlem yüzde 12.49 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 14.07, valörde son işlemde yüzde 14.03 seviyesindeydi.


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