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SPK'dan "Çiftlik Bank"a suç duyurusu

28.12.2017 - 16:49

SPK, sanal oyun olan "Çiftlik Bank" ve bağlantılı olduğu şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Çiftlik Bank" adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve "Çiftlik Bank" ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelendiği belirtildi.

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Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Faaliyetlerin incelenmesi neticesinde Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vadedildiği, oyun platformunda vadedilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vadedilen edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80. maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sisteminin' özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak konuyla ilgili olarak 5207 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157. ve 158. maddeleri kapsamında cumhuriyet başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6. ve 80. maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilmesine karar verilmiştir." 


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