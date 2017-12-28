‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › SPK'dan "Çiftlik Bank"a suç duyurusu SPK'dan "Çiftlik Bank"a suç duyurusu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

28.12.2017 - 16:24

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 22 Aralık itibarıyla 2 trilyon 125 milyar 488 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 22 Aralık ile biten haftada 8 milyar 307 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 133 milyar 795 milyon liradan 2 trilyon 125 milyar 488 milyon liraya geriledi. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 59 milyar 146 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 954 milyar 96 milyon lira oldu. 

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 22 Aralık ile biten haftada 3 milyar 415 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,19 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 816 milyar 722 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 22 Aralık ile biten haftada 1 milyar 115 milyon lira artarak 395 milyar 893 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 168 milyon lirası konut, 7 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 197 milyar 696 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 604 milyon lira azalarak 351 milyar 719 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,22 azalışla 87 milyar 452 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 33 milyon lirası taksitli, 45 milyar 419 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 22 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,12 azalarak 12 milyar 845 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,60 artışla 409 milyar 642 milyon liradan 412 milyar 117 milyon liraya yükseldi. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › SPK'dan "Çiftlik Bank"a suç duyurusu SPK'dan "Çiftlik Bank"a suç duyurusu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.480 Değişim: 2,08% Hacim : 5.464 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 112.514 28.12.2017 Yüksek 114.542
Açılış: 112.514
3,7746 Değişim: -1,09%
Düşük 3,7656 28.12.2017 Yüksek 3,8249
Açılış: 3,8163
4,5118 Değişim: -0,63%
Düşük 4,5032 28.12.2017 Yüksek 4,5692
Açılış: 4,54045
157,06 Değişim: -0,64%
Düşük 156,50 28.12.2017 Yüksek 158,80
Açılış: 158,08
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.