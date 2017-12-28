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İzmir'in köklü şirketi Rus milyardere satıldı

28.12.2017 - 17:26

İzmir’in köklü sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Ş’nin mal varlıklarının, Avrupa’nın en büyük yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Sodrugestvo Group S.A'ya 34 milyon dolar artı KDV bedelle satışına Altınyağ Olağanüstü Genel Kurul’undan oybirliği ile onay çıktı.

Altınyağ Kombinaları A.Ş’nin mal varlıklarının, Sodrugestvo Group S.A'ya  satışına Altınyağ Olağanüstü Genel Kurul’undan oybirliği ile onay çıktı. Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Altınyağ markası satılmıyor, dökme ve Altınyağ markalı rafine yağ üretimi yaptırarak iç ve dış piyasaya satmayı hedefliyoruz” dedi.

Altınyağ ile Sodrugestvo Group S.A Kasım 2017 sonunda, Altınyağ'a ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamı ile Altınyağ İştiraki Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamının KDV hariç 34 milyon dolar bedelle satışına ilişkin niyet mektubu imzalanmıştı.

YAĞ ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik Olağanüstü Genel Kurul’da satışa onay veren şirket hissedarlarına teşekkür ederek şunları söyledi:“Sodrugestvo Group S.A ile imzalağımız Niyet Mektubu’na onay veren hissedarlarımıza güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz. Genel Kurulumuzdan aldığımız destek ile satış sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Bu noktada bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Yaptığımız işlem Sodrugestvo’ya varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Altınyağ markası ile hamyağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı  iç ve dış piyasaya satmayı planlıyoruz. “

20 MİLYON DOLAR YATIRIM

Artı Yatırım Holding Altınyağ’ı 2012 yılında satın almış, stratejik bir kararla farklı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine yoğunlaşmaya karar verilmiş ve alınan karar doğrultusunda dört yılda 20 milyon dolar yatırım yapılarak fabrika tamamen yenilenmişti. Yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturulmuştu.

Altınyağ, Sodrugestvo Group S.A' nın Türkiye iştiraki ile 2015 yılında 4 milyon dolar, 2017 yılı Haziran ayında da iki yıl süreli 16 milyon dolar tutarında (bir milyon dolar artı opsiyonlu) Yağlı Tohum Fason İşleme Sözleşmesi imzalamıştı.

ALICI ESKİ BİR RUS ASKERİ

Sahipleri Rus olan Lüksemburglu Sodrugestvo Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Lutsenko, Rus ordusunun eski subaylarından. Askerlikten sonra 1994 yılında şirketi kuran 57 yaşındaki Lutsenko, 1.6 milyar dolarla aynı zamanda Rusya'nın en zenginleri arasında yer alıyor. Sodrugestvo Grup, bitkisel yağlar ve soya fasulyesi işleme ve alım satımında önemli şirketler arasında bulunuyor. Grubun Rusya, Brezilya ve Danimarka'da işleme tesisleri bulunuyor.


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