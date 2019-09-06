SPK’dan 2 büyük şirkete onay | Ekonomi Haberleri

SPK’dan 2 büyük şirkete onay
SPK Zorlu Enerji'nin 600 milyon TL'ye kadar tahvil ihracına ve SPK THY'nin 2 milyar dolar tavanlı borçlanma aracı ihracına onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 600 milyon TL'ye kadar tahvil ihracına onay verdi. Açıklama SPK'nın dün akşam yayımladığı bültende yer aldı.
##$HABER_1457204$##
SPK’DAN THY'NİN BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY
SPK, Türk Hava Yolları'nın yurtdışında 2 milyar dolara kadar tahvil/finansman bonosu ihracına onay verdi. Açıklama SPK'nın dün akşam yayımladığı bültende yer aldı
Etiketler
- İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar
- Uzun vade için 'AL' veren 33 hisse önerisi
- İşte ek gelir sağlayacak 12 tavsiye
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN