İttifak Holding borçlarını yapılandırdı | Ekonomi Haberleri

İttifak Holding kısa vadeli borçlarını 60 ay olarak yapılandırdı.

İtitfak Holding kısa vadeli borçların uzun vadeye getirilmesi amacıyla 69.4 milyon TL ve 3.5 milyon Euro tutarlı kredilerini 12 ay ödemesiz dönem, toplam 60 ay vadeli olarak yapılandırdığını duyurdu. Şirket açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

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