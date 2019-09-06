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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit'i ertelememe sözü

06.09.2019 - 10:25 | Son Güncelleme :
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit'i ertelememe sözü | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Johnson 31 Ekim'deki Brexit'i hiçbir zaman ertelemeyeceğine söz verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'deki çıkışını hiçbir zaman ertelemeyeceğine söz vererek Brexit'i ertelemektense "bir çukurda ölmeyi" tercih edeceğini belirtti.

İngiliz halkına Brüksel'e gitmeyeceği ve Brexit'e yeni bir erteleme talep etmeyeceği sözü verip vermeyeceği sorulduğunda Johnson, "Evet, bunu yapabilirim. Bir çukurda ölmeyi tercih ederim" dedi. Johnson yaptığı konuşmada, "Kesinlikle hiçbir sonuca varmıyor. Nasıl olur da (Brexit) daha fazla ertelenir" dedi.

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İngiliz Parlamentosu Çarşamba günü yapılan oylamada Johnson'ın 31 Ekim'de planlanan Brexit'ten iki hafta önce 15 Ekim'de erken seçim yapılması talebini reddetmişti.

Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin Çarşamba günü gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini Pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıkladı. Muhalefetteki İşçi Partisi, 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarı yasalaşana kadar erken seçimi desteklemeceğini belirtti.


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