‹ Önceki Haber Bankalardan 61,4 milyar liralık destek Bankalardan 61,4 milyar liralık destek

S&P'den 'Türkiye' açıklaması

06.11.2017 - 14:06

S&P'nin 'Yeni Kırılgan Beş' raporunda Türkiye en kırılgan ülke olarak açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, "Yeni Kırılgan Beş" raporunu yayımladı. Kuruluş en kırılgan beş ülke olarak, Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'ı işaret etti. S&P'nin bugün yayımladığı rapora göre, Türkiye, yeni kırılgan 5'li içerisindeki en kırılgan ülke olarak yer aldı. Raporda, "Bu 5 ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı ortaya koyuyorlar" denildi.

"Bizim görüşümüze göre bu ülkeler, global finansal şartlar er ya da geç sıkılaştığında en fazla risk altında olabilecek ülkeler" ifadelerini kullanan S&P, Tayland, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Malezya'nın en dirençli, esnek ekonomiler olarak ortaya çıktıklarını kaydetti. 

##$HABER_1441781$##

S&P'nin, eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin Fed'in parasal gevşeme programını sona erdirebileceği sinyalini verdiği 2013'te açıkladığı ilk "Kırılgan Beş" raporunda, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika yer almıştı.

TÜRKİYE KIRILGAN BEŞ LİSTESİNDE KALAN TEK ÜLKE

Geride kalan 4 yılda parasal şartların hala olağanüstü şekilde genişlemeci olduğunu ve bazı gelişmekte olan ekonomiler için fonlama ortamının tarihin en iyi döneminde bulunduğunu ifade eden S&P, Türkiye'nin orijinal "Kırılgan Beş" listesinde kalan tek ülke olduğunu belirtti.

S&P, listeyi oluştururken 20 ülke arasında değerlendirme yapıldığını kaydetti.


‹ Önceki Haber Bankalardan 61,4 milyar liralık destek Bankalardan 61,4 milyar liralık destek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
112.257 Değişim: 0,87% Hacim : 4.001 Mio.TL Son veri saati : 14:14
Düşük 111.767 06.11.2017 Yüksek 112.773
Açılış: 111.914
3,8558 Değişim: -0,83%
Düşük 3,8514 06.11.2017 Yüksek 3,8905
Açılış: 3,88805
4,4727 Değişim: -0,89%
Düşük 4,4656 06.11.2017 Yüksek 4,5205
Açılış: 4,513
157,64 Değişim: -0,71%
Düşük 157,31 06.11.2017 Yüksek 158,87
Açılış: 158,77
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.