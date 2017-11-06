S&P'den 'Türkiye' açıklaması

S&P'nin 'Yeni Kırılgan Beş' raporunda Türkiye en kırılgan ülke olarak açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, "Yeni Kırılgan Beş" raporunu yayımladı. Kuruluş en kırılgan beş ülke olarak, Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'ı işaret etti. S&P'nin bugün yayımladığı rapora göre, Türkiye, yeni kırılgan 5'li içerisindeki en kırılgan ülke olarak yer aldı. Raporda, "Bu 5 ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı ortaya koyuyorlar" denildi.

"Bizim görüşümüze göre bu ülkeler, global finansal şartlar er ya da geç sıkılaştığında en fazla risk altında olabilecek ülkeler" ifadelerini kullanan S&P, Tayland, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Malezya'nın en dirençli, esnek ekonomiler olarak ortaya çıktıklarını kaydetti.

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S&P'nin, eski Fed Başkanı Ben Bernanke'nin Fed'in parasal gevşeme programını sona erdirebileceği sinyalini verdiği 2013'te açıkladığı ilk "Kırılgan Beş" raporunda, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika yer almıştı.

TÜRKİYE KIRILGAN BEŞ LİSTESİNDE KALAN TEK ÜLKE

Geride kalan 4 yılda parasal şartların hala olağanüstü şekilde genişlemeci olduğunu ve bazı gelişmekte olan ekonomiler için fonlama ortamının tarihin en iyi döneminde bulunduğunu ifade eden S&P, Türkiye'nin orijinal "Kırılgan Beş" listesinde kalan tek ülke olduğunu belirtti.

S&P, listeyi oluştururken 20 ülke arasında değerlendirme yapıldığını kaydetti.