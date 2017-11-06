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İhracatçı yeni karardan memnun

06.11.2017 - 14:17

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Merkez Bankası`nın kararı ihracatçının önünü görmesini sağlayacak" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine ilişkin Merkez Bankası tarafından bugün yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi şunları söyledi:

“TİM olarak her çeyrekte “İhracatçı Eğilim Anketini” açıklıyoruz. Bu anketlerde, ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların başında kur riski geliyor. Özellikle son dönemlerde, piyasada sağlıksız fiyat oluşumlarına şahit oluyoruz. Bu da ihracatçılarımızı kur riskine karşı daha hassas hale getiriyor. 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz İhracat Haftası etkinliğimizde Sayın Başbakanımıza 10 maddelik taleplerimizi arz etmiştik. Taleplerimizin arasında kur riski de yer alıyordu. Ayrıca yine Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’e de aynı talebimizi ilettik.

Bugün Merkez Bankası tarafından alınan, “1 Şubat 2018 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 3,7, Euro için 4,3, İngiliz Sterlini için 4,8 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınması”na yönelik karar ihracatçılar olarak bizleri oldukça mutlu etti.

Bu uygulamayı hayata geçiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ve ayrıca bizleri bu hususta her daim dinleyip çözüm bulmaya çalışan Hükümetimize 67 bin ihracatçımız adına teşekkür ederim. Bu kararla birlikte kurlardaki volatilitenin azalacağına ve ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte önlerini daha rahat görmeye başlayacağına inanıyoruz. İnşallah alınan bu kararlarla birlikte, ihracatımızda “Atılım Yılı” ilan ettiğimiz 2017 yılını yeni başarılarla kapatacağız.” 


Etiketler

  • Merkez Bankası
  • ihracatçı eğilim anketi
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