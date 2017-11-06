Euro Bölgesi hizmet PMI beklentilerin üzerinde

Euro Bölgesi`nde hizmet PMI, Ekim ayında beklentinin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI, Ekim ayında 55.0 olarak gerçekleşti. Beklentiler, endeksin 54.9 değerini alacağı yönündeydi. IHS Markit'in Pazartesi günü açıkladığı veri, 19 ülkeden oluşan ekonomide bileşik PMI'ın Ekim ayında bir önceki ayki seviyesi olan 56.7'den 56'ya gerilediğini gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, enflasyon düşük kalırken ekonomiye parasal teşviği kesme konusunda temkinli olunmasının gereğini belirtti

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