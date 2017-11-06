Bankalardan 61,4 milyar liralık destek

Bankaların turizm sektörüne sağladığı toplam nakdi kredi tutarı, son 5 yılda yüzde 282 artışla 61,4 milyar liraya ulaştı.

Bankalardan turizme 61,4 milyar liralık destek sağlandı. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016'nın eylül ayı sonunda 49 milyar 771 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün turizm alanında kullandırdığı kredi miktarı, 30 Eylül 2017 itibarıyla 61 milyar 353 milyon liraya yükseldi.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerdeki artış, yıllık bazda yüzde 23,3 olarak kayıtlara geçti. Son 5 yıllık dönemde ise turizm kredilerindeki artış yüzde 282 oldu. Bu arada, kredi hacmi Eylül 2012'de 16,1 miyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Turizm sektörüne kullandırılan kredilerde 24 milyar 369 milyon liralık hacimle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u yaklaşık 17 milyar 603 milyon lira ile Antalya, 4 milyar 741 milyon lira ile Ankara, 2 milyar 594 milyon lira ile Muğla ve 1 milyar 109 milyon lira ile İzmir takip etti.

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TURİZM KREDİLERİNDE EN FAZLA ARTIŞ HAKKARİ'DE

Son bir yıllık dönemde turizm sektöründe kullanılan kredilerde en fazla artış yüzde 494,5 ile Hakkari'de yaşandı. Hakkari'de Eylül 2016'da 1 milyon 704 bin lira olan kredi miktarı, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 131 bin liraya çıktı. Hakkari'yi, yüzde 163,2 artışla Kilis, yüzde 143,8 artışla Rize, yüzde 140,9 artışla Adıyaman takip etti.

Söz konusu dönemde turizm sektöründe kullanılan kredi miktarı 7 kentte geriledi. Kredi miktarında en fazla düşüş yüzde 17,5 ile Düzce'de yaşandı. Kredi hacmi gerileyen diğer kentler yüzde 13,6 ile Manisa, yüzde 12,9 ile Batman, yüzde 12,5 ile Iğdır, yüzde 6,1 ile Kars, yüzde 4,7 ile Bayburt ve yüzde 2,4 ile Nevşehir oldu.

"SEKTÖRE KULLANDIRDIĞIMIZ NAKDİ KREDİ MİKTARI 7 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, banka olarak turizm sektörünün, gerek yarattığı döviz gelirleri açısından ülke ekonomisine gerekse de ülkenin tanıtımına katkısını çok önemsediklerini ifade etti.

Şencan, başta sektöre özel çıkardıkları krediler olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesi ile sektörün finansal ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm sektöründeki müşterilerimize sağladığımız kredilerimizin başında; işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla TL veya YP Turizm İşletme Kredisi, yeni yatırım (yatırıma konu ekipman, gayrimenkul alımı gibi) ve tesise yapılan yenileme harcamaları gibi yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla TL Turizm Yatırım Kredisi ve YP Turizm Yatırım Kredisi geliyor. Bu çerçevede sektöre kullandırdığımız nakdi kredi miktarı 7 milyar TL'yi buluyor."

Şencan, her yıl ciddi bir yenilenme ve hazırlık süreci gerektiren turizm sektörünün bu ihtiyaçlarına yönelik söz konusu kredileri uygun koşullarla sunarak müşterilerin sezona hazır ve yenilenmiş olarak girebilmesine destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Turizm firmalarına, gelirlerinin yoğun olduğu sezon içi dönemlere göre ayarlanabilen esnek geri ödeme seçenekleri sunduklarını ifade eden Şencan, böylelikle turizm sektörünün kendine özgü ritmine uygun çözümlerle destek olduklarını kaydetti.

"TURİZME 3 MİLYAR DOLAR KAYNAK SAĞLADIK"

DenizBank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu da DenizBank Finansal Hizmetler Grubu olarak turizm sektörüne aktardıkları 3 milyar dolar kaynakla sektörün tüm bileşenleriyle iç içe geçirdikleri dönemin hassasiyetlerini birlikte yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Aydoğdu, "Şimdiye kadar hep destek olduğumuz turizm sektörünün mevcut geçiş döneminde de yanında olduk. Gelecekte de desteğimizi her zaman yanlarında hissetmeleri için elimizden geleni sonuna kadar sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

"TURİZM ÜLKEMİZ VE BANKAMIZ İÇİN ÖNCELİKLİ SEKTÖR"

Ziraat Bankası Kurumsal Şube Bankacılığı Grup Başkanı Battal Arslan ise turizm sektöründeki müşterilere mevcut otellerin bakım, onarım ve ekipman yenilemelerine yönelik orta/uzun vadeli, yeni otel inşaatı veya bir başka otelin satın alınmasına yönelik uzun vadeli kredi kullandırdıklarını anlattı.

Arslan, mevcut faaliyet döngülerinde ihtiyaç duyulan piyasa ödemesi, personel maaşı gibi konularda, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla 24 ay vadeye kadar işletme kredisi sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bugüne kadar sektöre 4 milyar dolar civarında finansman sağladık. Ülkemizin cari açığının azalmasına katkı sağlayan, yüksek istihdam yaratan ve yerli ham madde kullanımının maksimum düzeyde olduğu, ülkemiz ve bankamız açısından öncelikli sektör olan turizm sektörüne Ziraat Bankası olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de özel önem verip destekleyeceğimizi ifade ederiz."

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