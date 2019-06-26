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S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı

26.06.2019 - 14:17
S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Standard & Poor's, "Euro Bölgesi ekonomisi, küresel ticaretteki yavaşlamadan darbe alıyor" uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s 'tan (S&P), yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamadan darbe aldığı belirtildi.

S&P ekonomistlerinin Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl ise yüzde 1,3 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediği bildirilen açıklamada, büyümede dış talebe olan bağımlılıkları nedeniyle Almanya ve İtalya'nın gelecek dönemde daha düşük bir büyüme performansı sergilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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S&P Küresel Reytingler Ekonomisti Marion Amiot, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2017 yılından bu yana Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın tamamı zayıflayan ihracattan kaynaklanıyor. ABD ekonomisine kıyasla Euro Bölgesi ekonomisi ticarete daha açık. Çin, büyük resesyondan bu yana büyümede daha çok iç talebe dayanırken, Euro Bölgesi tam tersini yaparak ticaretini ağırlıklı olarak Avrupa dışına kaydırdı." ifadelerini kullandı.

Amiot, Euro Bölgesi ticaretinin küresel ekonomi ile giderek daha entegre olmasının, bölge ekonomisinin küresel ticaretteki yavaşlamaya karşı daha hassas hale gelmesine neden olduğunu vurgulayarak, "Henüz ABD ve Çin arasındaki daha yüksek gümrük tarifeleri değil ama Çin’deki ekonomik yavaşlama, küresel ticaret üzerinde ağırlığını hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu. 


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