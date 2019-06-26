‹ Önceki Haber S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı Sonraki Haber › Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması

Fitch: Ticaret savaşı küresel büyümeyi azaltabilir

26.06.2019 - 14:31
Fitch: Ticaret savaşı küresel büyümeyi azaltabilir | Ekonomi Haberleri

Fitch, "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 2020'de küresel büyümeyi 0.4 yüzde puan azaltabilir" şeklinde değerlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi 2020 yılında 0.4 yüzde puan azaltabileceğini belirtti. Fitch'in bugün yayınladığı raporunda, "ABD'nin kalan 300 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 vergi uygulaması küresel ekonomik büyümeyi 2020'de 0.4 yüzde puan azaltacak" denildi.

##$HABER_1455833$##

Fitch, küresel büyümenin bu yıl yüzde 2.7'ye, gelecek yıl ise yüzde 2.4'e gerilemesini bekliyor. Fitch'in son "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda yer alan önceki tahminleri sırasıyla yüzde 2.8 ile yüzde 2.7 idi. Rapora göre Çin'in büyüme oranının 2020 yılında yüzde 0.6 puan, ABD'nin büyüme oranının ise yüzde 0.4 puan düşmesi bekleniyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı S&P'den 'küresel ticarette yavaşlama' uyarısı Sonraki Haber › Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması Avrupa Komisyonundan 'Brexit' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.831 Değişim: -0,62% Hacim : 5.490 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.519 26.06.2019 Yüksek 95.848
Açılış: 95.534
5,7745 Değişim: -0,33%
Düşük 5,7508 26.06.2019 Yüksek 5,8171
Açılış: 5,7939
6,5730 Değişim: -0,24%
Düşük 6,5436 26.06.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,589
262,12 Değişim: -1,15%
Düşük 259,93 26.06.2019 Yüksek 265,45
Açılış: 265,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.