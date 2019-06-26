Fitch: Ticaret savaşı küresel büyümeyi azaltabilir | Ekonomi Haberleri

Fitch, "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 2020'de küresel büyümeyi 0.4 yüzde puan azaltabilir" şeklinde değerlendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi 2020 yılında 0.4 yüzde puan azaltabileceğini belirtti. Fitch'in bugün yayınladığı raporunda, "ABD'nin kalan 300 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 vergi uygulaması küresel ekonomik büyümeyi 2020'de 0.4 yüzde puan azaltacak" denildi.

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Fitch, küresel büyümenin bu yıl yüzde 2.7'ye, gelecek yıl ise yüzde 2.4'e gerilemesini bekliyor. Fitch'in son "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda yer alan önceki tahminleri sırasıyla yüzde 2.8 ile yüzde 2.7 idi. Rapora göre Çin'in büyüme oranının 2020 yılında yüzde 0.6 puan, ABD'nin büyüme oranının ise yüzde 0.4 puan düşmesi bekleniyor.

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