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"Ticaret anlaşması yüzde 90 oranında tamamlandı"

26.06.2019 - 13:02 | Son Güncelleme :
"Ticaret anlaşması yüzde 90 oranında tamamlandı" | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "ABD-Çin ticaret anlaşması yüzde 90 oranında tamamlandı" açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti. Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.

Mnuchin ABD'nin İran yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.


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