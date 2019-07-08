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Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ın doğusuna vardı

08.07.2019 - 12:19
Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ın doğusuna vardı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusuna gelerek sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı.

Avrupa ülkeleri liderleri geçen ay Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin baskısının ardından, Türkiye'ye ihtilaflı sularda sondaj faaliyetlerine son vermesi, aksi halde buna karşı adım atacakları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez hafta sonunda, Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Yavuz'un bir hafta içinde Türkiye Petrolleri'nin KKTC'den ruhsat aldığı bölgede sondaja başlayacağını söyledi. Habere göre sondajın iki buçuk ila üç ay sürmesi bekleniyor.

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Sondaj gemisi Yavuz, Refinitiv rota verilerine göre Mersin'de ikmal yaptıktan sonra Pazar günü Kıbrıs adasına doğru yola çıktı. Veriler geminin gece saatlerinde Karpaz yarımadası açıklarına vardığını gösteriyor.

Türkiye'nin diğer sondaj gemisi Fatih Kıbrıs'ın batı sahili açıklarında sondaj faaliyetleri yürütüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Haziran ayında bu geminin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkardı.

Güney Kıbrıs Türkiye'nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs'ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO'ya verildiğini belirtiyor. Türkiye Güney Kıbrıs'ı diplomatik olarak tanımıyor, KKTC ise sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

Kıbrıs adası, adadaki darbenin ardından Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği harekatı takiben bölündü. Çok sayıda barış çabası başarısızla sonuçlandı ve ada açıklarında hidrokarbonların keşfi barış görüşmelerini daha karmaşık hale getirdi.


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