"Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok"

Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olduğunu ancak hükumetlerin yerine geçemeyeceğini söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, CNBC'ye konuştu. Villeroy, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve diğer sektörel anlaşmazlıkların yarattığı belirsizliklerin ekonominin karşısındaki en büyük zorluk olduğunu ve olumsuz etkileri hakkında yaptığı uyarıları yineledi ve merkez bankalarının ekonomi üzerindeki baskıyı azaltmak ve enflasyon desteklemek yönünde ortak bir karar almadıklarını duyurdu.

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), Yönetim Kurulu üyesi olan Villeroy, ECB'nin bir sonraki toplantısında bu konuların görüşüleceğini açıkladı ancak detay vermedi.

Ticaret gerginliklerinin yarattığı olumsuz etkileri telafi edemeyeceklerini söyleyen Villeroy, Gerektiği takdirde hareket kabiliyetimiz konusunda ne kadar kararlı olduğumuzdan şüphe edilmemeli dedi.

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