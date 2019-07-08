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Avrupa Merkez Bankası'ndan 'Libra' çağrısı

08.07.2019 - 15:03
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'Libra' çağrısı | Bitcoin Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Coeure, kripto para birimleri projelerine yönelik güvenilir bir yaptırım ve düzenleme çerçevesi oluşturulması için yasa yapıcılara hızlanma çağrısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, kripto para birimleri projelerine yönelik güvenilir bir yaptırım ve düzenleme çerçevesi oluşturulması için yasa yapıcılara hızlanma çağrısı yaptı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Fransa'nın güneyinde bir konferansa katılan Coeure, kripto para birimleri endüstrisindeki büyümenin mevcut düzenlemelerin yetersizliğini ortaya koyduğunu belirtirken, söz konusu durumun ayrıca bankacılık sistemlerinin yeni teknoloji adaptasyonundaki başarısızlığını da gösterdiğini öne sürdü ve ekledi: "Bütün bu projeler, çeşitli soruların sorulmasına sebep olarak düzenleyiciler ve kamu otoriteleri için bir uyanış çağrısı olarak yarar sağlayabilir ve iş yapış şeklimizi geliştirebilir."

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Coeure, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin finansal hizmet eylemleri için yaptırım boşluğunda çalışmalarının fazla tehlikeli olduğunu vurgulayarak, Şu ana kadar yaptığımızdan daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor dedi.

Facebook'un kripto para birimi Libra'ın tanıtılmasından bu yana söz konusu kripto para birimine yönelik çeşitli eleştiri ve yaptırım çağrısı yapılmıştı. Aralarında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da yer aldığı birçok otorite Libra'nın yakından incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Libra'nın kullanılması için Facebook'a güvenilmesine gerek olmadığını belirten Facebook Blockchain departmanı direktörü David Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ve Mali Hizmetler Komisyonu'nun sırasıyla 16 ve 17 Temmuz'da düzenleyeceği duruşmalara katılacak.


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