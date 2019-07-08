Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 15 milyar liralık teklif geldi.
##$HABER_1456082$##
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler
- Yatırım dahisinden 10 altın tavsiye
- Apple'dan şaşırtan indirim kararı: İşte fiyatı düşen tüm cihazlar
- British Airways’e rekor ceza
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN