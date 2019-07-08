Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Piyasa Haberleri

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 15 milyar liralık teklif geldi.

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İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.

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