‹ Önceki Haber Alman Ekonomi Bakanı 'büyüme' için tarih verdi Alman Ekonomi Bakanı 'büyüme' için tarih verdi Sonraki Haber › Kripto para piyasalarında hacimler düştü Kripto para piyasalarında hacimler düştü

SOCAR Türkiye ihracat şampiyonu oldu

08.07.2020 - 14:49
SOCAR Türkiye ihracat şampiyonu oldu | Ekonomi Haberleri

SOCAR Türkiye'nin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu olduğu bildirildi.

SOCAR Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 2019 İhracatın Yıldızları ödül töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez dijital olarak gerçekleştirildiği ve törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Başkanı Adil Pelister'in katıldığı bilgisi paylaşıldı.

SOCAR Türkiye'nin genel sıralamada ihracat şampiyonu olduğu aktarılan açıklamada,"'Mineral Yakıtlar' kategorisinde de SOCAR Dağıtım birincilik, STAR Rafineri ikincilik ödülünü aldı." ifadesi kullanıldı.

##$HABER_1463133$##

Açıklamada, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar'ın ödül törenindeki sözlerine de yer verildi.

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye adına ödülleri almaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Bozoklar, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım’ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz. Bu vesileyle, şirketlerimizin başarısını ödüllendiren Ticaret Bakanlığımıza ve İKMİB yönetimine şükranlarımı sunuyorum."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.713 Değişim: -0,52% Hacim : 29.177 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 118.577 08.07.2020 Yüksek 120.203
Açılış: 119.603
6,8622 Değişim: 0,07%
Düşük 6,8525 08.07.2020 Yüksek 6,8673
Açılış: 6,8577
7,7757 Değişim: 0,50%
Düşük 7,7149 08.07.2020 Yüksek 7,7906
Açılış: 7,737
399,58 Değişim: 0,91%
Düşük 395,11 08.07.2020 Yüksek 401,32
Açılış: 395,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.