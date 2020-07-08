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Kripto para piyasalarında hacimler düştü

08.07.2020 - 15:37
Kripto para piyasalarında hacimler düştü | Bitcoin Haberleri

En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’deki iniş-çıkışların yılın en düşük düzeylerine gerilemesinin de etkisiyle, kripto para piyasalarında işlem hacimleri de düştü.

Kripto para piyasaları veri sağlayıcısı CryptoCompare’in araştırmasına göre, kripto para piyasaları toplam işlem hacmi alt sıralamalarda yüzde 36 düşüşle 177 milyar dolara, üst sıralamalarda da yüzde 53 düşüşle 466 milyar dolara geriledi.

CryptoCompare verileri aynı zamanda, kripto türev piyasalarındaki işlem hacimleri de Haziran ayında, yüzde 35.7 düşüşle, 2020 yılındaki aylık en düşü düzey olan 393 milyar dolara indi.

En büyük kripto para piyasası olarak kabul edilen Binance’deki işlem hacmi de yüzde 19.6 düşüşle 41.8 milyar dolara geriledi.

Bu piyasayı, işlem hacmi yüzde 29 düşüşle 40.6 milyar dolara, Coinbase’de de yüzde 38.5 düşüşle 6.86 milyar dolara düştü.


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