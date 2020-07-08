Alman Ekonomi Bakanı 'büyüme' için tarih verdi | Ekonomi Haberleri

Ekonomi Bakanı Altmaier, "Alman ekonomisi, ekim ve kasım ayından itibaren tekrar büyümeye başlayabilir" açıklamasında bulundu.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl ekim ve kasım aylarından itibaren tekrar büyümeye başlayabileceğini açıkladı.

Koronavirüs krizinden ciddi olarak etkilenen Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.2 daralmıştı.

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Alman hükümeti ise ekonominin bu yıl yüzde 6.3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu küçülme tahmini, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşadığı en kötü resesyona işaret ediyor.

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