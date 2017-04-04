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"Sert ve popüler olmayan" önlemler alınacak

04.04.2017 - 08:54

Güney Afrika Maliye Bakanı Gigaba ekonomiyi büyütmek için "sert, popüler olmayan" önlemler alacak.

Güney Afrika'nın yeni maliye bakanı Malusi Gigaba, ekonomik büyümeyi ve refahın yeniden siyahi halka dağıtılmasını sağlamak için "sert ve popüler olmayan tercihler" yapacağını söyledi.

Uluslararası alanda destek gören Pravin Gordhan'ın görevden alınmasının ardından Gigaba'nın göreve getirilmesiyle para biriminde kayıplar yaşanmış ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nde (ANC) bölünme tehdidi ortaya çıkmıştı.

Ana muhalefet partisi, görev değişikliğini gerçekleştiren Devlet Başkanı Jacob Zuma'ya karşı güvensizlik oyu çağrısı yaptı.

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Afrika'nın en çok sanayileşmiş ekonomisi olan Güney Afrika, bu yıl kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşük büyüme ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle çöp seviyesine düşürülme tehdidiyle karşı karşıya.

Güney Afrika'nın ekonomik büyümesi geçtiğimiz yıl yüzde 0.3'e geriledi.

Basına konuşan Gigaba, "Hükümet olarak şu an yoğunlaştığımız nokta ekonomimizin radikal bir şekilde geçişini sağlamak ki Güney Afrika'da yaşayan herkesin ekonomiden fayda görmesini sağlayabilelim. Bu vizyonu gerçekleştirmek için zorlu ve popüler olmayan kararlar verilmek zorunda" dedi.


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