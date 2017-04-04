Güney Afrika'ya not şoku

S&P Güney Afrika'nın kredi notunu maliye bakanının değişmesi sonrası yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Güney Afrika'da saygın maliye bakanının görevden alınmasının ardından ülkenin benimseyeceği ekonomik ve mali politikaların tahrip edici olacağı gerekçesiyle bu ülkenin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına indirdi.

Değerlendirme takviminde bulunmayan dünkü not indiriminin ardından Güney Afrika varlıkları sert satışlarla karşılaştı.

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S&P tarafından dün akşam yapılan açıklamada iktidar partisi ANC içindeki anlaşmazlıkların Maliye Bakanı Gordhan Prodhan'ın Perşembe gecesi Devlet Başkanı Jacob Zuma tarafından görevden alınması ile sonuçlandığı ifade edilerek, "Bu durum ekonomik büyümenin ve mali alanda alınacak neticelerin zarar görme ihtimalini artırdı" denildi.

S&P'den birkaç saat sonra derecelendirme kuruluşu Moody's de Güney Afrika'nın kredi notunu düşürmek üzere gözden geçirmeye aldığını, bakanın değişmesi sonrası ekonomi ve maliye politikalarda olası değişiklikleri izleyeceğini belirtti.