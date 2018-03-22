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Sektörel güven endeksleri açıklandı

22.03.2018 - 12:06

Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında yüzde 1,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,9 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 100,7 iken, martta yüzde 1,6 azalarak 99,1'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde "iş durumunun iyileştiğini" değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin artacağını" bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde "hizmetlere olan talebin arttığını" değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Hizmet sektöründe martta bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,1 ve 2,6 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

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PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 104,7 iken, mart ayında yüzde 1,9 azalarak 102,6 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların arttığını" ve "mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu" değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların artacağını" bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise artış gösterdi. 

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 1,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 1,3 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi şubatta 83,8 iken, martta yüzde 5,9 azalarak 78,9 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu düşüş, "alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde" değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında artış" bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 8,6 azaldı. 


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  • ticaret sektörü
  • güven endeksi
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