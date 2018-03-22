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Zuckerberg'den bir itiraf daha

22.03.2018 - 12:13

Veri skandalıyla ilgili Facebook hesabından "hata yaptık" açıklamasında bulunan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'den, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine karışması iddiasına ilişkin de açıklama geldi. Facebook'un CEO'su, şirketin seçimler sırasında sorunlara yeterince hakim olmadığını söyledi.

Milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz toplanan kişisel verilerin ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara karşı yazılı bir açıklama yaparak sessizliğini bozan Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, saatler sonra CNN kanalına verdiği mülakatta soruları yanıtladı.

Zuckerberg mülakatta, ABD seçimlerine dış müdahale iddiaları, Facebook'un veri sızıntısı skandalı ve "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullandığı iddialarına yanıt veren Zuckerberg, "Açıkçası, Rusya'nın seçimlere müdahalesi veya sahte haberler olsun, 2016'da birtakım sorunlara yeterince hakim değildik." ifadesini kullandı.

"ARA SEÇİMLERE MÜDAHALE ÇABASI VAR"

Zuckerberg, 2016 seçimlerinin ardından Rusya'nın müdahalesi iddiası hakkında "çılgın bir fikir" yorumunu yaparken, CNN'e verdiği mülakatta ise ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlere dış müdahale çabasının bulunduğundan emin olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Rusya gibi ulus devletlerin seçimlere müdahalesini zorlaştırmak için yapmamız gereken işler var. Ayrıca sahte haberlerin de yayılmasını engellemeliyiz. Rusya'nın çabasının ikinci bir versiyonu olduğundan eminim. Bunun üzerinde çalıştıklarından da eminim. Yeni taktikler olacaktır ve bizim de bunları gözlemleyerek önüne geçmemiz lazım. Geçen sene Fransa'daki seçimler kapsamında Facebook'a bazı araçlar yükledik ve seçimlere müdahaleye karşı başarılı olduk. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmak için bir sorumluluğumuz var. ABD'deki ara seçimler olsun, bu sene Hindistan ve Brezilya'da da seçimler var."

"KONGREDE İFADE VEREBİLİRİM"

Zuckerberg, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara yanıt olarak "Bu bir hataydı" demişti.

Zuckerberg, CNN'e verdiği mülakatta da aynı ifadeyi kullandı ve skandalla ilgiliğ ABD Kongresinde ifade verebileceğini belirterek, "Eğer bu yapılacak doğru şeyse bundan mutluluk duyarım." dedi.

Skandalın ardından pazartesi ve salı günlerinde Facebook'un piyasa değerinde toplam 49 milyar dolar kayıp görülürken, Zuckerberg'in kişisel serveti de 6,8 milyar dolar azalmıştı.


Etiketler

  • Zuckerberg
  • FACEBOOK
  • analiz firması
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