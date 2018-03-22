İşte piyasanın büyüme beklentisi

2017 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,3 büyümesini tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Mart Perşembe günü açıklanacak 2017 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 7,1 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 4,5 ile yüzde 9,5 aralığında yer aldı.

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Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 7,3 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 6,6 ve en yüksek yüzde 7,9 seviyesinde oluştu.

Öte yandan ekonomistlerin 2018 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 4,6 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında; en düşük yüzde 4 ve en yüksek yüzde 5,5 olduğu görüldü.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.

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