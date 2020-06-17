‹ Önceki Haber İngiltere'de enflasyon 4 yılın dibini gördü İngiltere'de enflasyon 4 yılın dibini gördü Sonraki Haber › Hava yoluyla 1 milyon yolcu taşındı Hava yoluyla 1 milyon yolcu taşındı

Saudi Aramco'dan dev satın alma

17.06.2020 - 14:48
Saudi Aramco'dan dev satın alma | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco, ülkenin Kamu Yatırım Fonu'yla yaptığı anlaşma neticesinde Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70'inin alımının tamamlandığını bildirdi.

Saudi Aramco'dan yapılan açıklamada, geçen sene Suudi Arabistan'ın iki kurumu arasında varılan anlaşma kapsamında Saudi Aramco'nun, ülkeye ait dünyanın en büyük dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın alımı için fona, hisse başı 32,90 dolar olmak üzere toplam 69,1 milyar dolar ödeyeceği, ödemelerin, ilki 2 Ağustos 'ta 7 milyar dolar olmak üzere taksitler halinde Nisan 2028'e kadar yapılacağı belirtildi.

Aramco ve SABIC'ın 2019'da yaklaşık 90 milyon tonluk petrokimya üretim hacmi gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, Saudi Aramco'nun petrokimya endüstrisindeki pozisyonunun bu alım sonrasında güçleneceği ifade edildi.

##$HABER_1462707$##

Açıklamada, SABIC hisselerinin alımının entegre rafineri ve petrokimyasal kapasitesini artırmayı amaçlayan Saudi Aramco'nun uzun vadeli perakende satış ve rafinasyon (downstream) stratejisi ile tutarlı olduğu kaydedilerek, SABIC'ın da Aramco'nun kimyasal ham madde üretimi, yatırım ve büyüme projelerinden faydalanacağı aktarıldı.

HİSSELERİN DEVREDİLMESİ ÜLKE FONUNA NAKİT SAĞLAYACAK

Aramco'nun ilk halka arzı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma ve diğer sektörlere yatırımı artırma amacıyla başlattığı 2030 vizyonu kapsamında 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşmişti.

Saudi Aramco'nun hisse başına değeri 12 Aralık'ta 10,3 dolar olarak gerçekleşirken, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükselmişti.
Ancak 2020'nin ilk çeyreğinde şirketin net karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 gerilemişti.

Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 1,74 trilyon dolardan 1,51 trilyon dolara gerileyerek yaklaşık 230 milyar dolar erimişti. Şirketin halka arzından elde edilecek gelirin yüzde 80'ini alması planlanan Kamu Yatırım Fonu'nun bütçesi de gelirlerin beklenin altında kalması
sebebiyle olumsuz etkilenmişti.

Prens Selman'ın 2030 vizyonunun başarısının beklenenin altında kaldığı süreçte, SABIC hisselerinin Saudi Aramco'ya devredilmesi Kamu Yatırım Fonu için önemli bir nakit girdisi elde etme aracı olarak görülüyor.

Ancak tüm beklentilere rağmen söz konusu anlaşmanın Mart 2019'da açıklanmasının ardından Suudi Arabistan borsası Tadawul'de 32 dolardan işlem gören SABIC hisseleri, 16 Haziran 2020'de 23,83 dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.861 Değişim: -0,07% Hacim : 14.080 Mio.TL Son veri saati : 17:29
Düşük 110.414 17.06.2020 Yüksek 111.615
Açılış: 111.281
6,8528 Değişim: 0,15%
Düşük 6,8328 17.06.2020 Yüksek 6,8604
Açılış: 6,8424
7,6890 Değişim: -0,30%
Düşük 7,6804 17.06.2020 Yüksek 7,7290
Açılış: 7,712
379,78 Değişim: -0,14%
Düşük 377,24 17.06.2020 Yüksek 380,67
Açılış: 380,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.