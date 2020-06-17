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İngiltere'de enflasyon 4 yılın dibini gördü

17.06.2020 - 14:25 | Son Güncelleme :
İngiltere'de enflasyon 4 yılın dibini gördü | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, beklentilerle uyumlu şekilde mayısta yıllık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi. Ülkede enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

Enflasyonun hız kesmesine gerekçe olarak mayısta akaryakıt fiyatlarındaki ortalama yüzde 16,7'lik düşüş gösterildi.

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ONS Ulusal İstatistik Başkan Vekili Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüketici fiyatlarındaki artış hızı, son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Oyuncak ve bilgisayar oyunlarının fiyatları da nisandaki artışın ardından hız kesti. Son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de mayısta devam etti." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), halen orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde muhafaza ediyor.

İngiltere'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 23 Mart'tan bu yana karantina uygulanıyor. Hükümetin karantinadan çıkış adımları kapsamında 15 Haziran'dan itibaren tüm perakende mağazaları açılmıştı. Ülkede restoran ve kafelerin ise 4 Temmuz'da açılması planlanıyor.


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