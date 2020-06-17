Hava yoluyla 1 milyon yolcu taşındı | Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu bildirdi. Ülke olarak önemli bir sürecin geride bırakıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Hızlıca toparlandık ve rekorlara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hat uçuşlarında ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini aktararak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını anlattı.

Salgın nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım modlarında da hayati önemi olan önlemler alındığına işaret eden Karaismailoğlu, "Havalimanlarına 1-15 Haziran'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1462704$##

Karaismailoğlu, salgının ilk döneminde alınan tedbirlerin doğal bir sonucu olarak hava yolu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandığını vurgulayarak, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla iç hat uçuşlarının ilkini salgın sertifikası verilen İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 1 Haziran'da yaptıklarını, dış hat uçuşlarını da 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, bu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2 BİN 898 UÇAK TRAFİĞİ

İstanbul Havalimanı'nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 1739, dış hatlarda ise 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı'nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak."

Etiketler