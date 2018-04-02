Sanayiye verilen doğalgaza zam geldi
BOTAŞ santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaza yüzde 9.7 zam yaptı.
BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 arttırdı. EPDK da 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 2.89 zam yapmıştı.
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