Denizbank'tan satış açıklaması

Sberbank ile Emirates NBD arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Denizbank ana hissedarı Sberbank ile Emirates NBD Bank arasında, Sberbank'ın elindeki Denizbank hisselerinin satın alınması seçeneği dahil olmak üzere yürütülen stratejik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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Bankadan Cuma günü KAP'a yapılan açıklamada, 30 Ocak'ta yapılan açıklamaya atıfta bulunularak, "İlgide kayıtlı açıklamamızda belirttiğimiz süreç halen devam etmekte olup; gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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