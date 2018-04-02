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Petrol fiyatı 69 dolar seviyesinde

02.04.2018 - 09:55
Petrol fiyatı 69 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem günü uluslararası piyasalarda 69,67 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,96 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,75 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,33 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,49 artarak 69,67 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,17 dolardan alıcı buldu. 

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 24-29 Mart döneminde düşüş gösterdi. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, söz konusu dönemde ABD'de 7 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken önceki hafta 804 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 797'ye geriledi. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 10 haftada ikinci kez düşüş göstermiş oldu. 

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatları yükselişe geçti. 

Öte yandan, Bahreyn ham petrol üretmeye başladığı 1932'den bu yana en büyük petrol sahasını keşfettiğini duyurdu. Ülkenin günlük 45 bin varil petrol ürettiği kaydedildi. 

Brent petrolde teknik olarak 69,74 ile 69,80 dolar aralığının direnç, 69,62 ile 69,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
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