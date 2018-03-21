Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı

Sanayi Bakanı Özlü, "Büyümenin 2017'de yüzde 7.5 olmasını bekliyorum; üretim ve yatırım teşvikleriyle sanayiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Önümüzdeki hafta 2017'ye ait büyüme rakamları açıklanacak, yüzde 7.5 büyüme bekliyorum

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* Hükümetimiz ve bakanlığımız üretim ve yatırım teşvikleriyle sanayiyi desteklemeye devam edecek

* Otomotiv sanayi ihracatının artırılmasını, iki katına çıkarılmasını arzuluyoruz

* OSD'den buna yönelik görüşler bekliyoruz; arazi mi, üretim yeri mi, ilave teşvik mi bekliyorsunuz, biz bunu çalışacağız