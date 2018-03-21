‹ Önceki Haber Akkuyu nükleer santrali 2023 yılına yetişecek Akkuyu nükleer santrali 2023 yılına yetişecek Sonraki Haber › Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı

Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı

21.03.2018 - 13:03

Sanayi Bakanı Özlü, "Büyümenin 2017'de yüzde 7.5 olmasını bekliyorum; üretim ve yatırım teşvikleriyle sanayiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Önümüzdeki hafta 2017'ye ait büyüme rakamları açıklanacak, yüzde 7.5 büyüme bekliyorum

##$HABER_1444845$##

* Hükümetimiz ve bakanlığımız üretim ve yatırım teşvikleriyle sanayiyi desteklemeye devam edecek

* Otomotiv sanayi ihracatının artırılmasını, iki katına çıkarılmasını arzuluyoruz

* OSD'den buna yönelik görüşler bekliyoruz; arazi mi, üretim yeri mi, ilave teşvik mi bekliyorsunuz, biz bunu çalışacağız 


‹ Önceki Haber Akkuyu nükleer santrali 2023 yılına yetişecek Akkuyu nükleer santrali 2023 yılına yetişecek Sonraki Haber › Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.651 Değişim: 1,05% Hacim : 6.967 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.481 21.03.2018 Yüksek 117.795
Açılış: 116.613
3,9096 Değişim: 0,03%
Düşük 3,9073 22.03.2018 Yüksek 3,9110
Açılış: 3,9086
4,8288 Değişim: 0,08%
Düşük 4,8233 22.03.2018 Yüksek 4,8309
Açılış: 4,82495
167,42 Değişim: -0,02%
Düşük 167,36 22.03.2018 Yüksek 167,55
Açılış: 167,45
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.