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Akkuyu nükleer santrali 2023 yılına yetişecek

21.03.2018 - 12:57

Rus enerji şirketi Rosatom Akkuyu nükleer santralinin 2023 yılına yetişeceğini belirterek olası yeni yatırımcılarla görüşmelerin santralin inşasıyla ilgili zamanlamayı etkilemesinin beklenmediğini belirtti.

Rosatom Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rosatom, Akkuyu santralinin ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliğin santralin inşasıyla ilgili zamanlama üzerinde herhangi bir etkisi olacağı spekülasyonlarını kesinlikle reddediyor" dedi.

Rosatom, "En sıkı güvenlik düzenlemelerine ve Türkiye'nin 2023 yılında Nükleer Santral'in ilk ünitesinin fiziki faaliyete geçmesi talebine bağlı olarak ilk birimin yapımını hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Rosatom ayrıca Akkuyu santralinin inşa lisansını baharda almayı ve nükleer ada inşasına hemen başlamayı beklediklerini de ifade etti.


Etiketler

  • Akkuyu santrali
  • santralin inşası
  • Nükleer Santral
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