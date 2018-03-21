Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 oranında, gelecek yıl da yüzde 2.1 büyümesinin beklendiği açıklandı.

Ifo enstitüsünün bugün yaptığı açıklamada, transatlantik ticarette gümrük vergileri uygulamasıyla ilgili tartışmaların, iş dünyasındaki eğilimleri olumsuz etkilediği de belirtildi.

Ifo, Almanya ekonomisi hakkında önceki tahminlerini tekrarladı ve "ABD'deki büyük çaplı gelir vergisi indirimleri ve euro bölgesindeki ekonomik canlanma, Alman malları ve hizmetlerine olan talebi artırıyor" dedi.

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Ifo'ya göre transatlantik ticarete gümrük vergileri getirme tartışmalarının, eurodaki değer artışıyla birleşmesi, iş dünyasında moralleri düşürüyor.

Ifo, Angela Merkel'in başbakanlığında muhafazakarlarla sosyal demokratlar arasında bu ay kurulan koalisyon hükümetinin özellikle gelecek yılda kamu harcamalarını artırma vaadinin, geçici de olsa, canlandırıcı bir etki yaptığını belirtti. Buna rağmen hükümetin vergi sisteminde reform planlarının hayal kırıklığı yarattığı ve ABD'de olduğu gibi Fransa ve Belçika'da da kurumlar vergisi oranlarında yapılan büyük indirimlere bir karşılık verilmesinin beklendiği ifade edildi.



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