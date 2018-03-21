‹ Önceki Haber Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Bir yılda yüzde 24.30 kazandırdı Bir yılda yüzde 24.30 kazandırdı

Alman ekonomisinin büyüme beklentisi açıklandı

21.03.2018 - 13:03

Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 oranında, gelecek yıl da yüzde 2.1 büyümesinin beklendiği açıklandı.

Ifo enstitüsünün bugün yaptığı açıklamada, transatlantik ticarette gümrük vergileri uygulamasıyla ilgili tartışmaların, iş dünyasındaki eğilimleri olumsuz etkilediği de belirtildi.

Ifo, Almanya ekonomisi hakkında önceki tahminlerini tekrarladı ve "ABD'deki büyük çaplı gelir vergisi indirimleri ve euro bölgesindeki ekonomik canlanma, Alman malları ve hizmetlerine olan talebi artırıyor" dedi.

##$HABER_1444849$##

Ifo'ya göre transatlantik ticarete gümrük vergileri getirme tartışmalarının, eurodaki değer artışıyla birleşmesi, iş dünyasında moralleri düşürüyor.

Ifo, Angela Merkel'in başbakanlığında muhafazakarlarla sosyal demokratlar arasında bu ay kurulan koalisyon hükümetinin özellikle gelecek yılda kamu harcamalarını artırma vaadinin, geçici de olsa, canlandırıcı bir etki yaptığını belirtti. Buna rağmen hükümetin vergi sisteminde reform planlarının hayal kırıklığı yarattığı ve ABD'de olduğu gibi Fransa ve Belçika'da da kurumlar vergisi oranlarında yapılan büyük indirimlere bir karşılık verilmesinin beklendiği ifade edildi.
 


Etiketler

  • İş dünyası
  • transatlantik ticaret
  • eurodaki değer artışı
‹ Önceki Haber Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sanayi Bakanı Özlü büyüme beklentisini açıkladı Sonraki Haber › Bir yılda yüzde 24.30 kazandırdı Bir yılda yüzde 24.30 kazandırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.651 Değişim: 1,05% Hacim : 6.967 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.481 21.03.2018 Yüksek 117.795
Açılış: 116.613
3,9097 Değişim: 0,03%
Düşük 3,9073 22.03.2018 Yüksek 3,9110
Açılış: 3,9086
4,8282 Değişim: 0,07%
Düşük 4,8233 22.03.2018 Yüksek 4,8309
Açılış: 4,82495
167,43 Değişim: -0,02%
Düşük 167,36 22.03.2018 Yüksek 167,55
Açılış: 167,45
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.