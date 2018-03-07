Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 5 milyonu aştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5 milyon 70 bin 260 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018'e rekor bir yolcu artışıyla giriş yaptı.

2017 yılında 31,3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen, bu yılın ilk 2 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 yolcu artışı elde etti. Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı toplam 5 milyon 70 bin 260 oldu.

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Yılın ilk 2 ayında 1,6 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 19 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 3,4 milyon olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısındaki artış da yüzde 21'e ulaştı.

Sadece şubat ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 379 bin 238 olarak açıklandı. Yolcu sayısı, geçen ay 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 16 arttı. Şubat ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, ilk 2 ayda elde edilen yüzde 21’lik yolcu artışının önemine işaret ederek, "2017 yılını yüzde 6 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra tüm odaklanmamızı 2018 yılına çevirmiştik. Ocak ayından sonra şubat ayında da elde ettiğimiz çift haneli yolcu artışı, 2018 yılı hedeflerimiz için bizi daha da umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

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