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Avrupa Birliği yüzde 0,6 büyüdü

07.03.2018 - 13:51

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği ekonomisi geçen yılın 4’üncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) geçen yılın 4'üncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Bölgede bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,7 büyüme kaydedilmişti. Ayrıca açıklanan veriler, 28 üyeli AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSY'nin 4'üncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2016'nın 4'üncü çeyreğine göre yüzde 2,6 arttığını ortaya koydu.

AB ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,7 ve önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 büyümüştü.

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2017 yılının 4'üncü çeyreğinde, büyümenin ana bileşenlerine bakıldığında, hane halkı nihai tüketim harcamaları ve gayri safi sabit sermaye oluşumu her iki bölgede de büyümeye olumlu katkı yaptı. 

EN FAZLA ESTONYA EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

AB üyesi ülkeler ele alındığında, 4. çeyrek GSYH bir önceki çeyreğe göre en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 2'yle Slovenya’da arttı. Bu dönemde, AB'nin öncü ekonomilerinden Almanya ve Fransa'da yüzde 0,6, İngiltere'de yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 0,3 oranında büyüme oldu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreği ile bir önceki yılın 4'üncü çeyrek verileri karşılaştırıldığında Almanya yüzde 2,9, İtalya 1,6, Fransa 2,5, İspanya 3,1, Hollanda 3,1, Yunanistan 1,9 ve İngiltere de yüzde 1,4 büyüdü. 


Etiketler

  • Euro Bölgesi
  • AB ekonomisi
  • AB üyesi
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