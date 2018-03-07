Sabancı, Enerjisa'nın sermaye artırımına katılacak

Sabancı Holding iştiraki Enerjisa Üretim Santralleri'nin sermaye artırımına katılacağını duyurdu.

Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada iştiraki Enerjisa Üretim'in sermaye artırımına katılacağını duyurdu. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 1.43 milyar lira nakit artırılarak 8.4 milyar TL'den 9.84 milyar TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 714 milyon TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir"

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