Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu beklendiği gibi yılın ikinci toplantısından faizlerde değişiklik yapmadan çıktı. PPK sonrası yapılan açıklamada piyasanın fonlandığı geç likidite penceresi faiz oranı da yüzde 12.75’te bırakıldı.

Merkez Bankası’nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında da faizler sabit bırakıldı. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, faiz koridorunun üst sınırı yüzde 9.25'te, alt sınırı yüzde 7.25'te bırakılırken politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8'de kaldı. Merkez Bankası'nın piyasayı fonladığı geç likidite penceresi faizi ise yüzde 12.75'te sabit bırakıldı.

SIKI DURUŞ SÜRECEK

PPK sonrası yapılan açıklamada, son dönemdeki verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek “İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Ana eğilime ilişkin göstergeler katılık sergilerken çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir” denildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

YILIN İLK TOPLANTISINDA FAİZE DOKUNMAMIŞTI

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuştu. Buna göre; politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75 düzeyindeydi.

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