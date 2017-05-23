Sabancı Holding'de yeni dönem

Sabancı Holding yaz döneminde yeni yönetim modeline geçecek. Şirketin önceliği iskontolu borsa değerinin yükseltilmesi olacak.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, holdingin CEO'luk görevini almasının ardından "Yeni Sabancı" adını verdikleri yönetim modeline geçmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bunun yaz döneminde uygulanmaya başlanacağını belirterek, bu model ile birlikte önceliğin şirketin borsadaki değerinin "hakettiği seviyeye" gelmesi olduğunu söyledi.

Göçmen, Sabancı Topluluğu Enerji Grup Başkanı olarak yürüttüğü görevin ardından holdingde CEO'luk görevine 30 Mart itibariyle atanmıştı.

Basınla yaptığı sohbet toplantısında Göçmen, Türkiye'nin yeni nesil iş modelleriyle daha fazla iş yaratan ekonomiye ulaşabileceğine inandığını belirterek, aynı şekilde Sabancı Holding'i de yeni iş modelleriyle "Yeni Sabancı" olarak konumlandıracaklarını söyledi. Göçmen eski statik modellerle şirketlerin yönetilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Yeni yönetim modeliyle, Sabancı Holding'in borsada "yaklaşık yüzde 40 iskontolu olan" değerinin de yükselmesini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Göçmen, "Yeni dönemde önceliğimiz pazar seviyesini normal kabul edilebilir seviyeye çekmek" diye konuştu.

"Her iş kolumuzda yeni iş modellerini didik didik ediyoruz" diyen Göçmen, yola çıkış noktalarını yeni insan modeli, yeni teknolojiler olarak tanımladı.

Göçmen, yeni iş modelinde istihdam yapısında bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna ise, "İnsan kaynakları üzerinden maliyetleri düşürelim gibi bir politikamız olmadı, olmaz da" şeklinde yanıtladı.

Daha önce şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu bünyesinde 63,000 çalışan bulunuyor.

Sabancı Holding şirketlerinin yeni iş modellerine göre şekillendirilip yönetilebilir hale getirileceğini söyleyen Göçmen, yeni yapıda "merkez" tarafından bütün şirketlerin yönetiminin olmayacağını belirtti.

YATIRIM HEDEFİ 5 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Sabancı Holding olarak 2017 yatırım planlarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Göçmen, yılın başında açıkladıkları 4.5 milyar TL yatırım hedefine ek olarak 500 milyon ile 700 milyon arasında ek bir yatırım yapılacağını söyledi. Göçmen böylece 2017 yılı yatırım hedeflerinin 5 milyar TL'nin üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.

Sabancı Holding'in EBİTDA büyüme beklentisinin 2017 için yüzde 15 civarında olduğunu söyleyen Göçmen ciro için iki haneli büyüme beklentisinin sürdüğünü belirtti.

Enerjide rüzgar santralleri ihalesine girmeyi planladıklarını söyleyen Göçmen, Çimsa'da da yurtdışında satın alma planından vazgeçmediklerini belirterek, "Bu planı daha somutlaştırıp hayata geçirmek ilk önceliğimiz" dedi.

Belirsizliklerin sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yaşanan bir süreç olduğunu vurgulayan Göçmen, bu sürece alışılması gerektiğini ve iş planlarının buna göre devam etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından referandum süreçlerine bağlı belirsizliklerin yabancı ortakların grup ile olan ilişkisini etkileyip etkilemediğine yönelik bir soru üzerine Göçmen, "Yabancı ortaklarımızdan şu ana kadar sermaye koymakta sorun yaşadığımız olmadı, bugün de yok... Yabancı ortaklarla hem günlük hem de stratejik etkileyen bir durum yok" dedi.

Sabancı Holding'in ilk çeyrek net kârı, Akbank'ın güçlü katkısıyla yüzde 4.5 artışla 669.4 milyon lira olarak açıklanmıştı. Şirketin 2016 tamamında ise yüzde 19 artışla 2.66 milyar lira olmuştu.

Sabancı Holding'in 24 Şubat 2017'de yapılan ve önceki CEO Zafer Kurtul tarafından yapılan açıklamada topluluk şirketlerinde bu yıl 4.5 milyar lira yatırım planladığı, kombine satışlarda yüzde 5-10, banka dışı kombine FAVÖK'te ise yüzde 10-15 büyüme öngördüğü belirtilmişti.

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