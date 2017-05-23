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''ABD'de enflasyon endişe verici''

23.05.2017 - 16:59

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin tam istihdama Mart ayına kıyasla daha yakın olmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadığını, ayrıca çekirdek enflasyonda son dönemde gözlenen gerilemenin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Kurulu'nda (FOMC) bu yıl oy sahibi olan ve para politikasında sıkılaşmaya karşı tavrı ile tanınan Kashkari, istihdam piyasasının durumu hakkında Fed yönetim kurulu üyesi Lael Brainard'ın dün yaptığına benzer uyarılarda bulundu.

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Tam istihdam hakkında "Yaklaştık, ancak kıyıya ne uzaklıktayız henüz bilmiyoruz" diyen Kashkari, Haziran ayında faiz artırımına karar vermeden önce ekonomi hakkında daha çok veri görmek istediğini belirtti.

Fed'in Ocak ayındaki toplantısında faiz artırımı aleyhine tek oyu kullanan kurul üyesi olan Kashkari ABD'nin nüfus yapısı nedeniyle yüzde 3 büyümeyi yakalamanın zor olduğunu da ifade etti.


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