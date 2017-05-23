''Brexit sert ya da çok sert olacak''

Bundesbank kurul üyesi Dombret, Brexit'in sert ya da çok sert olacağı öngörüsünde bulundu.

Almanya'nın merkez bankası Bundesbank'ın kurul üyesi Andreas Dombret, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının muhtemelen sarsıntısız olmayacağını söyledi.

Dombret, Salı günü Tokyo'da Bloomberg TV'den David Ingles'e yaptığı değerlendirmede, "Brexit bana sarsıntısız olacakmış gibi gelmiyor," dedi ve "Ya sert ya da çok sert bir Brexit olacak gibi görünüyor" şeklinde görüş bildirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Manş Tüneli'nin her iki yakasındaki pozisyonlar, müzakerecilerin boşanma görüşmeleri öncesi açılış pozisyonlarını nihai hale getirmeleri ile birlikte katılaştı. AB, İngiltere'nin ödenmemiş borçlarını ödemesine ve diğer kilit konularda anlaşma sağlanana kadar gelecekte bir ticaret anlaşmasını görüşmeyi reddetmesini geri almasına ilişkin talebini yineledi. İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis ise, ülkesinin, AB'nin yüksek miktarlı finansal taleplerini geri çekmemesi durumunda görüşmelerden çekileceğini kaydetti.

Dembret, Londra'nın tüm kıtaya yayılmış şirketler tarafından kullanılan finansal ürünlerin sağlanmasında öncü rolüne dikkat çekerek, sert Brexit'im Avrupa için finansal istikrar riski yaratacağını vurguladı.

Etiketler